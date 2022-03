Já experimentou as delícias do De Gaart?

O grupo Meliá tem no Luxemburgo dois hotéis: o InnSide na Cloche d’Or e o Meliá Kirchberg. Ambos têm um restaurante de propõem novos conceitos neste início de primavera. O Aqua no Kirchberg vai abrir na semana que vem enquanto que o hotel InnSide já propõe uma ementa totalmente nova no De Gaart.

O De Gaart conta com o ex-chef executivo do Hotel Le Royal, Patrice Noël, apresentou um novo conceito para o De Gaart Nesta apostando nos legumes de proximidade e pratos muito frescos para a primavera-verão.

O tártaro de vitela com ostras, a vinaigrette de alho-porro ou o risotto com beterraba e parmesão são algumas das delícias que pode descobrir e às coisas se adicionam um belíssimo filete de truta, uma paleta de borrego prensada sobre couve roxa trufada de alta qualidade, um excelente tártaro de salmão e a sua geleia de yuzu e ravioli de legumes inesquecível.

A sala do De Gaart é luminosa, moderna e agradável, com uma bonita esplanada que será ideal para afterworks ou almoços em dias de sol

O restaurante De Gaart fica no hotel InnSide by Meliá, no número 12, rue Henri M. Schnadt, na capital do Luxemburgo. Para reservas ligue 28 84 53 1.