Já encontrou alguma das peças de Lego que deram à costa?

Tracey Williams passou 25 anos a tentar encontrar quase cinco milhões de peças de Lego perdidas no mar. O que começou como um passatempo com a sua família nas praias de Devon, no Reino Unido, tornou-se uma verdadeira “caça ao tesouro” documentada num livro, lançado este mês.

“À deriva: O Curioso Conto do Lego Perdido no Mar” é um livro que conta em detalhe a história da procura das pequenas peças que acabaram perdidas no mar.

A saga começou no dia 13 de fevereiro de 1997. O cargueiro Tokyo Express, partiu de Roterdão, nos Países Baixos, e foi atingido por uma enorme onda a cerca de 37 quilómetros de Land’s End, no condado de Cornwall, sudoeste de Inglaterra.

O capitão da embarcação descreveu o evento como “um fenómeno único a cada 100 anos”. As ondas fortíssimas atiraram 62 contentores ao mar, sendo que um deles transportava 4.756.940 peças de Lego. Desde então, os blocos de plástico têm aparecido nas praias inglesas.

No interior do contentor, estavam mais de 50 mil tubarões e quase 34 mil dragões negros, que rapidamente se tornaram uma das “mercadorias” mais procuradas entre as crianças.

As peças de Lego continuam a aparecer nas praias britânicas até hoje, tendo mesmo viajado até à costa atlântica da Irlanda, onde foi encontrado um pequeno dragão no início do ano passado, assim como até ao norte de França, Bélgica e Países Baixos.