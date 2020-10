Já conhece os Fake Snake?

Fake Snake é o novo projeto musical liderado por Paulo Garim e “Skull N’ Bones” é o single de estreia que está disponível nas plataformas digitais desde 26 de outubro.

Skull N’ Bones é o single de avanço do primeiro álbum de Fake Snake e é no fundo o ponto de ignição para a construção de todo o projeto. Skull N’ Bones foi a catarse necessária para que Paulo Garim se desprendesse dos demónios do passado ajustando contas consigo e desprendendo-se do superficial até ficar apenas caveira e ossos ou seja as bases.

Musicalmente, Skull N’ Bones é a perfeita aglomeração das diversas estéticas por onde o músico se moveu nos últimos 10 anos e que a simbiose de ideias com Daniel Carvalho (produtor e músico) transformou numa música.

Após um hiato de cinco anos, Paulo Garim decidiu registar uma parte do imenso número de gravações avulsas que habitavam no seu arquivo digital. Murmúrios quase imprevisíveis, acordes de ukulele, linhas de baixo que apenas na sua cabeça faziam sentido enquanto canções, mas que um desencanto com o “mundo da música” não permitia desenvolver.

Depois de ouvir algumas destas gravações, o produtor e músico, Daniel Carvalho mostrou interesse em colaborar. No entanto, a sintonia entre os dois músicos permitiu uma natural elevação das ideias a canções, evidenciando-se o potencial para a realização do projeto.

O álbum de estreia será lançado em 2021 e vai contar com a colaboração da cantora e compositora Nina Miranda (Smoke City) num dos temas.