Já conhece o vinho com pronúncia? Homenageia uma banda

O produtor de vinhos Dirk Niepoort criou o “Pronúncia do Norte”. Para além do nome remeter à emissão do BOM DIA, é uma homenagem à banda GNR.

O vinho é do douro que a revista “Must” descreve como “de Tinta Roriz, Touriga Franca e muitas outras castas que encontramos nos tradicionais encepamentos da região”. O produtor revela que é amigo de longa data da banda, aproveitando para celebrar os 40 anos do grupo musical do Porto.

A publicação revela ainda que a banda provou e aprovou o novo vinho. Revela também que é uma boa bebida para acompanhar carnes brancas, grelhados, ou pratos vegetarianos.

Sem saber, a marca Niepoort fez também uma homenagem ao jornalismo da diáspora. O BOM DIA tem também uma emissão chamada “BOM DIA com pronúncia do Norte”, que pode ver nas redes sociais do jornal.