Já conhece o projeto Dullmea?

O mais recente trabalho de Dullmea (Sofia Fernandes) em parceria com o músico Ricardo Pinto, “Orduak”, tem estado a surpreender a crítica internacional que o considera já um dos lançamentos recomendados dos últimos meses.

Dullmea é a máscara que Sofia Faria Fernandes enverga em palco, não para se esconder, mas antes para sublevar a introspeção que a sua música é capaz de gerar. Dullmea é comparada à islandesa Bjork, quando usa apenas a voz como único e derradeiro instrumento.

O novo álbum “Orduak” conta com a colaboração do músico Ricardo Pinto, mais conhecido pelas suas criações na área do teatro.