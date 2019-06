Já conhece o Portal do Português?

O Portal do Português, lançado recentemente pela Universidade do Porto com o objetivo de “difundir a língua e a cultura portuguesa”, já se tornou num dos “cinco portais mais consultados” sobre o tema, revelou um dos responsáveis.

Em declarações à Lusa, João Veloso, pró-reitor da Universidade do Porto (UP), afirmou que em “apenas” duas semanas, o portal da Universidade se tornou “rapidamente” uma das plataformas sobre português mais visualizadas.

O portal, que apenas tem versão portuguesa, começou a ser desenvolvido em janeiro e visa “colocar à disposição do público” um conjunto de informações “não especializada” sobre a cultura e a língua portuguesa.

Além de “centralizar informação sobre eventos culturais”, a plataforma tem também como público alvo os estudantes universitários, oferecendo uma “panóplia” de ofertas e vagas de emprego. O objetivo é “mostrar às pessoas, particularmente aos estudantes que têm formação académica em estudos portugueses, literatura e cultura portuguesa, que essa qualificação académica é também um passaporte para oportunidades de emprego e bolsas de estudos”.