Já conhece o novo “Mercado Casa do Brill” em Differdange?

A empresa Casa do Brill, conhecida antigamente como Boucheries Brill, abriu a sua nova filial em Differdange, no Luxemburgo, e tem à sua disposição uma vasta gama de produtos e serviços inovadores.

Apesar de estar em funções no número cinco da place des Alliés, em Differdange, desde abril, a inauguração oficial aconteceu no passado dia 17 de junho e contou com a presença do ministro das Classes Médias e do ministro do Turismo do Grão-Ducado do Luxemburgo.

Com uma área de 250 metros quadrados, o estabelecimento tem como objetivo oferecer aos clientes uma loja maior, mais moderna e mais acessível, com cerca de vinte lugares de estacionamento disponíveis logo em frente à porta e um parque estacionamento perto da loja.

Em comunicado, a empresa avança que esta nova filial se baseia numa nova abordagem de “Mercado Casa do Brill”, que “propõe muito mais do que um talho com carne de qualidade a preço competitivo”.

Ao comunicado, a empresa acrescenta que a nova loja representa o futuro conceito da marca, ou seja, o de “mercado de proximidade” no qual sublinha que “os clientes beneficiam de um quadro de compra muito confortável e acessível, com uma oferta de produtos ainda mais ampla com mais de 300 novas referências desde a sua abertura”.

Além da oferta dos produtos de talho, como a carne de vaca, aves, porco, vitela, leitões e outros produtos embalados, há também uma grande variedade de produtos de mercearia doce e salgada, leitaria e congelados, bebidas, refeições preparadas, menus tradicionais e outros produtos tipicamente portugueses.

A empresa sublinha a sua aposta num serviço online, no qual através de www.brill.lu se podem fazer compras a qualquer hora do dia.

A Casa do Brill também oferece os portes para qualquer encomenda de valor igual ou superior a 75 euros (50 euros para clientes afiliados).

Aos serviços mencionados, a empresa acrescenta o serviço de catering para todo o tipo de eventos como festas corporativas, eventos privados, batizados, casamentos, aniversários e banquetes. Todos os pedidos devem ser encaminhados para *protected email* .

“Estamos também empenhados em encontrar novas formas de reduzir os nossos resíduos plásticos e em procurar novas formas inovadoras de tornar o nosso sector mais ecológico”, são as declarações finais da empresa que encerram o comunicado.