Já conhece o Festival MicroSons?

Nos próximos dias 13 e 14 de janeiro regressa o Festival MicroSons, depois da sua estreia em 2019. Desta vez acontece no Cine-Teatro S. João em Palmela e vai apostar em concertos intimistas e em partilhas entre os artistas em palco e o público.

No dia 13 de janeiro o MicroSons começa com Kiko & The Blues Refugees, um supergrupo formado por músicos experientes e conceituados do panorama nacional: o músico, compositor e produtor Kiko Pereira, luso-americano que o crítico José Duarte elegeu como a melhor voz masculina do jazz em Portugal, junta uma equipa de excelência como António Mão de Ferro (guitarras), Jorge Filipe Santos (teclados), Carl Minnemann (baixo) e João Cunha (bateria).

No mesmo dia sobe ao palco Maria João com Ogre Electric: um projeto da cantora que dispensa apresentações, e o seu produtor e músico João Farinha. Centrado nos pianos elétricos, sintetizadores e eletrónica, esta aventura, que teve início em 2009 e tem passado por diversas identidades e formações, não deixa, por vezes, de incluir piano acústico e bateria, dando origem a um híbrido musical entre o jazz e a eletrónica. Uma banda com instrumentação invulgar e uma abordagem artística singular, que leva o público numa travessia pelo mundo dos sons, saltando fronteiras entre o digital e o analógico, com a voz de Maria João a indicar o caminho.

No dia 14 de janeiro é a vez de Pedro e os Lobos, a banda de Pedro Galhoz, Nelson Correia e Rui Freire, que celebra já uma década de carreira e apresenta influências que vão do indie folk ao folk rock mais psicadélico, cantado em português. Pedro e os Lobos preparam-se para lançar o novo álbum em 2023.

A cantora e compositora Viviane encerra a primeira edição do MicroSons: a ex-vocalista dos Entre Aspas, uma das bandas mais emblemáticas dos anos 90 em Portugal, vai apresentar o seu novo disco “Quando Tiveres Tempo”. Uma viagem através do universo musical inconfundível de Viviane, ao qual dá o nome de Fado Mediterrânico, em que se sente e respira a liberdade anglo-saxónica, a melancolia do fado, a elegância da “Chanson”, os géneros da brisa mediterrânica, a memória da música rural e as especiarias de África. Em palco Viviane será acompanhada por Tó Viegas na guitarra portuguesa e samples, Filipe Valentim nos teclados e melódica e ainda por João Vitorino na guitarra acústica.

O MicroSons pretende tornar-se também um Festival Itinerante que passará por outras localidades nas próximas edições.