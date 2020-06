Já conhece o Feijão Verde?

Foi criado em tempo recorde um novo espaço ideal para proporcionar bons momentos em família e para festejar a vida, sempre em total segurança. O Feijão Verde Natura Fun Park em Vila Nova de Gaia é um dos maiores investimentos da região norte na área do entretenimento, onde o melhor de dois mundos se funde: Modernidade e Natureza.

Um parque com 5.000m2, totalmente integrado e em perfeita simbiose com o espaço florestal que o rodeia, equipado e preparado para que, nesta altura de desconfinamento, as famílias possam divertir-se em total segurança, sempre cumprindo todas as regras de distanciamento social e de saúde pública.

O Feijão Verde Natura Fun Park Vila Nova de Gaia tem, entre tantas outras, as seguintes atividades: quintinha de animais, arborismo, mini-golf, espaço jump e insuflável, air bungee, rampa de snowtubing, campo de futebol, pista de karts a pedal e uma verdadeira mina subterrânea preparada para uma inesquecível aventura.

Para além de todos estes divertimentos, existem diversos espaços verdes com cabanas preparados para acampamentos e piqueniques em família. A interação harmoniosa com os animais, que circulam livremente no parque, já provou ser um dos maiores atrativos, tanto para crianças como para adultos.