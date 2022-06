Já conhece Malinwa?

Malinwa (lê-se Malinuá) é uma arma de gatilho certo apontada aos medos, sonhos e memórias do músico Hugo Santos, natural de Leiria, que dá início à carreira musical enquanto autor e intérprete.

Depois de nos ser apresentado o seu refúgio com a canção “Aquário”, Malinwa dá seguimento à viagem com uma energia camaleónica, desta vez com a canção “Castelo Amarelo”, homenagem intemporal com ecos de uma pop sonhadora.

Com Pedro de Tróia ao comando da produção, “Castelo Amarelo” é o single que antecede o disco de estreia “1997”, a ser editado este ano.