Já conhece a Rua do Barro Branco?

Rua do Barro Branco é um projeto de música original portuguesa, sustentada por histórias de amor e desamor, através das quais se criam conexões com quem as ouve, despertadas pelo bailado dos sons e das palavras cantadas.

“Dança(s)contigo” é o título do EP lançando esta semana nas plataformas digitais de música.

Com uma sonoridade marcada por melodias e harmonias envolventes, destaca-se a inspiração eclética do projeto, com raízes oriundas dos sons do cancioneiro português, cruzados com a descoberta dos sons da World Music.

“Dança(s) contigo“ é também o nome do espetáculo, onde a poesia e as melodias criam uma simbiose assente na dicotomia do amor.

Um espetáculo feito de momentos nos quais o público mergulha nas estórias de proximidade intelectual e sentimental.