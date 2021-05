Já conhece a música dos Neon Soho?

O trio pop eletrónico lisboeta Neon Soho anuncia a edição do seu álbum de estreia para 8 de outubro, mas já pode ouvir aqui o primeiro single.

Produzido por Rui Maia (X-Wife, Mirror People) e apoiado pelo Fundo Cultural da SPA o primeiro single, chama-se “Fear dear”.

“Fear dear” começou por ser um tema cru, com uma estrutura melódica hipnótica e simples, tão plana quanto suave, de emoção apática. Foi a voz que trouxe a interioridade do sentimento, a solidão da dor, os medos dos prazos, as angústias da saudade que se aproxima, porque se avizinha. Há o desespero que no fim se transforma em resignação e aceitação.

O videoclipe ficou nas mãos de Ana Viotti que explica que “Fear dear” é um ensaio visual sobre estar sozinho, estar consigo muito ou até demasiado tempo. Uma coleção de momentos que acionam respostas sensoriais, potenciados pela força da canção.