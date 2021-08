Já conhece a música dos DeepWay?

Os DeepWay são uma banda portuguesa de pop-rock e rock alternativo composta por Carolina Mourato, voz e guitarra elétrica, Mariana Miguel, teclado e sintetizadores, Bruno Santos, bateria e António Santos, baixo elétrico, baseada na Lourinhã, e que se pretende afirmar no panorama da música portuguesa.

“Nada Me Vai Parar” é o primeiro single de avanço do álbum “Esta Era a Minha Casa”, distribuído digitalmente pela Farol Música. Gravado entre 2019 e 2020 por Tiago Ribeiro nos estúdios Aquário Music Lab (Benedita).

O single “Nada Me Vai Parar” é a música final do álbum “Esta Era a Minha Casa”. Nesta música contextualiza-se o fim da jornada do álbum. Mais uma vez, o sujeito tem de enfrentar “a noite” (incerteza) mas, desta vez, sente-se apto e estimulado para tal.

Há uma vontade de querer continuar a progredir, independentemente do risco e inquietação que isso possa significar. O single “Nada Me Vai Parar” é um enaltecimento à coragem, determinação e ousadia de todos aqueles se aventuram para lá das suas zonas de conforto e se atrevem a lutar pelos seus sonhos.

Os Deepway já têm espetáculos agendados de apresentação do seu novo álbum para dia 5 de novembro no Teatro Miguel Franco em Leiria, dia 10 de dezembro no Café-Concerto do Centro de Artes do Espetáculo de Portalegre e ainda no Theatro Circo de Braga, em data a anunciar em breve.

“Nada Me Vai Parar” ( feat.Samir) tem autoria musical dos DeepWay e letra de Carolina Mourato e de Samir.