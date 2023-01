Já conhece a música dos Bolha?

“Aurora” é o segundo tema da banda BOLHA. O single de estreia, “Bailarina”, venceu na categoria Tradicional, o Prémio Internacional de Música Portuguesa nos Estados Unidos da América, em abril de 2022.

A banda que se formou em 2020, em plena pandemia, mantém-se no seu habitual registo de música portuguesa, fundindo a sonoridade tradicional do acordeão com o seu cunho mais pop e de smoth jazz, que é realçado neste tema.

Os músicos dos Bolha, Ana Gomes, Hugo Torres e Cristiano Martins, depois dos seus percursos a solo e com outros projetos, decidiram fundir as suas energias musicais e construir um projeto que tem passado por vários palcos, Altice Fórum Braga e Web Summit 2022 e outros.