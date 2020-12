Já conhece a Escola Anglo-Portuguesa de Londres?

A Escola Anglo-Portuguesa de Londres é uma escola pública independente de ensino primário (Reception to Year 6) aprovada pelo Departamento de Educação do governo britânico.

É a primeira escola do Reino Unido com o currículo em inglês e em português.

Os alunos têm aulas em inglês, seguindo o currículo britânico de manhã e aulas com a professora de Português de tarde.

O horário escolar é das 9 da manhã às 4 da tarde, tendo a possibilidade de “Breakfast Club” a partir das 7:45 e de “After Club” das 16 às 18 horas.

As inscrições estão abertas para 2021-22 para o “Reception & Year 1” e deverão ser enviadas através da local authority de Wandsworth.

Mesmo que a sua residência seja fora de Wandsworth pode inscrever os seus filhos: a escola tem lugares disponíveis para residentes de outras zonas.

A escola é bilingue (inglês/ português), mas está aberta a todas as nacionalidades.