Já conhece a ‘bad girl’ Jazzy Moon?

Jazzy Moon cresceu num ambiente musical pois é filha de um músico de carreira, Pedro Valdjiu dos Blasted. Desde muito nova escrevia e compunha músicas.

Depois de se ter estreado com o EP “If You Were Listening” em 2021, Jazzy Moon dá início ao caminho rumo ao álbum de estreia. “Bad Girl” é o primeiro single.

Nesta canção de ambiências R&B e acoustic pop, onde mostra a sua voz aveludada, a jovem cantora de 22 anos assume uma postura firme, mas não resiste às vulnerabilidades provocadas por um heartbreak que define todo o álbum, o que acaba por resultar numa versão desconstruída do conceito de Bad Girl.

O tema foi construído com o compositor Riic Wolf dos Blasted Mechanism e o produtor Stego.

“Começámos a experimentar numa sessão e como o álbum é mais de heartbreak, eles aconselharam-me a fazer uma música como “Bad Girl” onde saísse empoderada. Mas fui-me apercebendo de que não me identificava com essa persona, então a música deu um pouco a volta”, explica Jazzy Moon. Daí o refrão do tema: “I’m such a bad girl but everytime I see you I wanna cry”.

Com o novo single, a cantora procura mostrar que nos podemos permitir a ser vulneráveis e que não temos de esconder o que sentimos quando estamos mais frágeis. “Podes ser uma Bad Girl, mas também podes chorar e estar mal. Sofremos, mas também podemos ultrapassá-lo.”

Com referências como Raye, Celeste, Jorja Smith ou Billie Eilish, Jazzy Moon promete ser uma nova sensação na música nacional com este disco de “cura”, recheado de emoções, que não deixará o público indiferente.