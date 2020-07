Já assistiu a espetáculos na CLIVEON?

Depois de Carolina Deslandes, Pedro Abrunhosa, António Raminhos & Maurício Meireles, Rouxinol Faduncho e Ana Arrebentinha a CLIVEON terá esta quinta dia 9 de Julho o último espetáculo da semana com o rapper Mundo Segundo. Este espetáculo pode ser visto de duas formas, ou online via streaming por 2€ ou ao vivo no Hard Club Porto por 20€.

Na próxima semana a CLIVEON terá mais cinco espetáculos com grandes nomes. Começando no domingo com os atores Americanos Kevin Smith e Joe Reitman, seguindo-se Paulo Azevedo com Rui Reininho, Slimmy, Escola de Dança Domus, e terminando na quinta com um espetáculo de humor com Eduardo Madeira e Manuel Marques.

Esta plataforma made in Portugal foi criada para apoiar o sector artístico (um dos sector mais afetado pela covid-19) dando oportunidade ao público de puder assistir ao espetáculo em direto em casa via streaming ou fisicamente no local.

Com inicio a 1 de Julho a CLIVEON tem na sua programação 20 espetáculos por mês com grandes artistas a um preço simbólico de 2€.

Programação da próxima semana:

Joe & Kevin Smith – Conferência – Dia 12 domingo

Hollywood Connection é um talk show do ator e realizador Joe Reitman (Embaixador Comic Con Portugal) no qual convida personalidades residentes nos estados unidos das áreas do Cinema, Música, Cultura Popular e Comédia, para 60 minutos de conversa animada e sempre com o apoio oficial do canal hollywood!

Paulo Azevedo & Rui Reininho – Talk – Dia 13 segunda

“Sem mãos a medir” é o novo talk show do ator e palestrante Paulo Azevedo, nascido sem mãos e pernas, que irá focar os temas da motivação e os desafios presentes e futuros do mundo empresarial.

Esta será uma descontraída conversa em direto com Rui Reininho.

Slimmy – Música – Dia 14 terça

No ano em que completa 20 anos de carreira, Slimmy vai lançar um “best of” dos seus quatro discos já editados.

A acompanhar o lançamento deste “best of”, irá realizar uma tour dos 20 anos onde irá cantar uma mescla de exitos do passado, algumas raridades, assim como alguns temas do seu último disco de 2019, I’M NOT CRAZY, I’M IN LOVE.

Escola Domus Dança – Dança – Dia 15 quarta

Espectáculo de Dança, com excertos coreográficos de linguagem clássica e contemporânea, interpretados por alunos dos cursos profissionalizantes da EDD – Escola Domus Dança, que propõe, simultaneamente, visões de diferentes perspectivas – criação, interpretação, programação – através da intervenção de oradores como Rui Lopes Graça (Coreógrafo e Coordenador dos Estúdios Victor Córdon (CNB), Diogo de Oliveira (Bailarino português em carreira internacional)

Eduardo Madeira e Manuel Marques – Humor – Dia 16 Quinta-Feira

Os humoristas Eduardo Madeira e Manuel Marques sobem ao palco para um surpreendente número de faquires acrobatas e prestidigitação com marmotas. Ou isso ou comédia com música à mistura. Diz quem já viu que é uma coisa capaz de mudar a vida duma pessoa. A sociedade, a política e o desporto vão ser debatidos e analisados de forma pouco séria e nada isenta. A conversa é intercalada com momentos musicais que enaltecem o talento vocal escondido (e ainda bem) dos dois atores.