Já abriu o hotel CR7 em Marraquexe

Abriu em Marrocos o novo hotel de luxo Pestana CR7 Marraquexe, que resulta de uma parceria entre Cristiano Ronaldo e o Grupo Pestana.

Não falta nada, nem uma vista deslumbrante sobre as montanhas do Atlas, nem o acesso ao centro histórico, nesta unidade na cidade mais fascinante da região, com os tons vibrantes de “ocre” que mantém o fascínio das tradições do velho império do Magrebe.

Um hotel moderno com os seus 174 quartos, restaurantes, um centro de exposições virtual, lojas de moda de cadeias internacionais, um business center, spa, piscina e um centro de fitness, segundo revela Dionísio Pestana, CEO do grupo Pestana, que opera também em Casablanca e Tânger.