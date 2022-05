Ivo Soares começa com um diamante

Ivo Soares, estreia-se com o single Diamante, já disponível nas plataformas digitais de música.



O que pode acontecer quando nascemos numa família em que os nossos pais estão ligados à arte? O mais certo é que o nosso caminho passe por aí. Foi isso que aconteceu com o músico e compositor Ivo Soares “pode-se dizer que estou no mundo da música desde que nasci, ambos os meus pais estão no mundo das artes. Não me lembro de quando o meu interesse começou, parece que foi inerente à minha nascença… a minha infância e adolescência foi passar horas a tentar imitar as frases e floreados dos cantores, e a tentar melhorar a minha voz, que é algo que eu me sinto muito abençoado e agradecido por ter na minha vida: a minha voz, e a capacidade de conseguir cantar”.



Apesar de apenas editar agora o seu single de estreia Diamante, Ivo Soares já tem experiência no mundo do entretenimento como nos explica “participei em vários concursos televisivos, vários projetos e bandas por todo o País. Mas este projeto, gosto sempre de dizer que é o meu começo, na verdade. Escrever e publicar as minhas músicas, esse é realmente o meu sonho no mundo da música, e estou determinado a realizá-lo”.



Mas, do que nos fala Diamante? Diz-nos Ivo Soares que “é um tema que para mim é irónico, porque escrevi numa das piores alturas da minha vida, quando estava num relacionamento tóxico, daí vêm frases como ‘ninguém tem que saber, ‘não te quero perder’, ‘eu pensei que já vivi as ilusões que eu estava a fim’. Também falando do meu amor sobre a pessoa, e da minha fantasia do que eu quero que a pessoa seja”.



O teledisco foi filmado no Castelo de Palmela. E existe uma razão para isso mesmo como nos diz Ivo Soares “a música tem uma vibe muito dreamy e mística, por isso escolhi filmar o videoclipe no lindo Castelo de Palmela, e estou a cantar sozinho a música no castelo, simbolizando a minha solidão e a minha fantasia, ao mesmo tempo”.