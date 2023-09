Iván Jaime mudou-se de Famalicão para o Porto

O extremo espanhol Iván Jaime deixou o Famalicão para assinar um contrato de cinco temporadas pelo FC Porto, até junho de 2028, anunciaram os vice-campeões nacionais de futebol, oficializando o quinto reforço para 2023/24.

Em comunicado emitido no seu sítio oficial na Internet, os ‘azuis e brancos’ dão conta da chegada do dianteiro, sem detalharem os contornos das negociações com os minhotos.

Iván Jaime, de 22 anos, cresceu de preponderância ao serviço do Famalicão nas últimas três temporadas (2020 a 2023), ao totalizar 17 golos e 11 assistências em 82 encontros, tendo mesmo sido designado como o melhor jogador jovem da edição anterior da I Liga.

Nascido em Málaga, o extremo internacional sub-19 espanhol terminou a sua formação nos ‘boquerones’ e cumpriu apenas quatro partidas pela respetiva equipa principal, antes de se ter mudado para Portugal, onde chegou a alinhar em diversas posições atacantes.

Iván Jaime foi a unidade mais influente do Famalicão em 2022/23, com 11 tentos e cinco assistências em 33 duelos, mas mostrou-se indisponível para ser utilizado pelo treinador João Pedro Sousa nos quatro primeiros jogos oficiais feitos pelos minhotos em 2023/24.

O avançado é a quinta aquisição do FC Porto nesta janela de transferências de verão e junta-se ao defesa Jorge Sánchez, cedido pelo Ajax, aos médios Nico González (ex-FC Barcelona) e Alan Varela (ex-Boca Juniors) e ao dianteiro Fran Navarro (ex-Gil Vicente).