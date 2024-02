Itália quer ligar o continente à Sicília com uma ponte

A Itália está mais uma vez a fazer manchetes com a sua ambiciosa proposta de construir a ponte suspensa mais longa do mundo, atravessando o Estreito de Messina para ligar o continente italiano à ilha da Sicília.

Este projeto visionário procura criar uma estrutura monumental que se estende por cerca de 3.300 metros através de uma das passagens marítimas mais movimentadas da Europa.

Se for concretizado, o vão de suspensão da ponte proposta ultrapassará em 60% o do atual detentor do recorde, a ponte Çanakkale de 1915, na Turquia. No entanto, embora a ideia de ligar a Sicília à Itália continental não seja nova, as tentativas anteriores enfrentaram inúmeros desafios e contratempos.

Os relatos históricos, incluindo as referências de Plínio, o Velho, que remontam à Roma antiga, atestam o fascínio duradouro pela construção de uma ponte sobre o Estreito de Messina. Apesar de várias propostas ao longo dos séculos, o projeto tem-se mantido difícil de concretizar.