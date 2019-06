Itália: portugueses participam em projeto de arte para deficientes

Um grupo de utentes da Academia Santos Mártires de Bragança participa durante esta semana, em Itália, no último encontro de um projeto de inclusão de pessoas com deficiência que, nos últimos dois anos, juntou vários países.

A região de Palermo, na Sicília, Itália, recebe até sábado o último encontro do projeto “Art of Inclusion”, que envolve instituições e utentes da Itália (Unimamonci Onlus), Alemanha (Diakomie Bremem) , Roménia (Fundatia Crestina) e Portugal (Academia Centro Social Paroquial Santos Mártires).

Este encontro servirá, segundo os responsáveis, “para concluir este projeto que teve a duração de dois anos e envolveu 80 participantes em intercâmbios com atividades relacionadas com as artes destinadas a pessoas com deficiência.