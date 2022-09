Israelitas esperam Benfica agressivo na Champions

O treinador do Maccabi Haifa afirmou esta segunda-feira que a equipa tem de estar “a 100%” na visita a um Benfica “muito agressivo”, se quiser “três pontos”, na primeira jornada do Grupo H da Liga dos Campeões.

“O Benfica venceu todos os jogos até agora, internamente e na fase preliminar da ‘Champions’, marca muitos golos e é um grande desafio para o Maccabi, porque é muito agressivo. Temos de estar a 100% para levar os três pontos”, disse Barak Bakhar, em conferência de imprensa, no Estádio da Luz, em Lisboa.

O bicampeão israelita de futebol segue no topo da Liga israelita, com os mesmos nove pontos que o Maccabi Telavive, à terceira jornada, e eliminou sucessivamente o tricampeão grego, Olympiacos, o campeão cipriota, Apollon Limassol, e o campeão sérvio, Estrela Vermelha, na fase preliminar da ‘Champions’.

“Jogámos nas pré-eliminatórias contra equipas muito fortes, mas o Benfica é outra coisa. Está melhor do que no ano passado. Vai ser um jogo muito difícil”, continuou, referindo-se à partida diante do atual líder da I Liga portuguesa.

O técnico israelita de 42 anos sublinhou que “é difícil uma equipa israelita qualificar-se para a fase de grupos da Liga dos Campeões, porque há uma grande distância entre o futebol de Israel e as ligas de topo da Europa”.

“É uma grande honra e queremos manter os desempenhos que temos tido até agora. Não nos vamos concentrar num jogador do Benfica em particular. É uma equipa muito ofensiva e estamos concentrados no Benfica enquanto coletivo e não num jogador específico”, concluiu.

O avançado Dolev Haziza considerou que a visita aos ‘encarnados’ “vai ser um jogo difícil”.

“Em todos os jogos, sejam quais forem, entramos para ganhar. Os jogadores que entrarem amanhã [terça-feira] em campo vão fazer tudo para sair daqui com a vitória e regressar a Israel com os três pontos na bagagem”, garantiu.

Benfica e Maccabi Haifa defrontam-se na terça-feira, no Estádio da Luz, em Lisboa, a partir das 20:00 horas, sob arbitragem do sueco Andreas Ekberg, enquanto o campeão francês, Paris Saint-Germain, recebe a italiana Juventus, no outro encontro do agrupamento.