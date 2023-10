Israel: estudante portuguesa morreu no ataque do Hamas

Uma portuguesa de 25 anos que estudava em Telavive e que foi dada como desaparecida após o ataque do Hamas contra Israel, no sábado, foi encontrada morta esta terça-feira, adiantou a agência Associated Press (AP).

Rotem Neumann estava desaparecida há pelo menos três dias quando seu corpo foi encontrado.

A sua morte foi confirmada por seu primo, Tomer Neumann, acrescentou a AP.

Esta jovem com nacionalidade portuguesa estava no festival Teva, evento de música perto da fronteira com Gaza que foi invadido por militantes na madrugada de sábado.

O grupo islâmico palestiniano Hamas lançou no sábado um ataque surpresa contra o território israelita, sob o nome de operação “Tempestade al-Aqsa”, com o lançamento de milhares de foguetes e a incursão de milicianos armados por terra, mar e ar.

Em resposta ao ataque surpresa, Israel bombardeou a partir do ar várias instalações do Hamas na Faixa de Gaza, numa operação que batizou como “Espadas de Ferro”.

Durante a incursão em território israelita, o Hamas fez mais de uma centena de reféns, civis e militares, que levou para a Faixa de Gaza.

A resposta militar de Israel, que declarou guerra ao Hamas após o ataque, causou a morte de mais de 900 pessoas em Gaza, de acordo com os balanços mais recentes.

Do lado israelita, uma alta patente militar avançou que o número de mortos ultrapassou os mil.