Isolamento no Reino Unido passa para cinco dias

O período de isolamento para infetados com covid-19 no Reino Unido foi reduzido para cinco dias. A partir de segunda-feira, os ingleses podem deixar o isolamento ao sexto dia, basta terem dois testes negativo.

A decisão foi anunciada pelo secretário da Saúde inglês, Sajid Javid, um dia depois de Boris Johnson ter dito que seria tomada uma decisão sobre o assunto “o mais rápido possível”.

A partir de segunda-feira, 17 de janeiro, as pessoas que testem positivo ao SARS-CoV-2 poderão sair do isolamento após cinco dias completos em casa. O primeiro dia de sintomas ou o dia em que testarem positivo é considerado o dia zero. O dia seguinte é o primeiro do período de isolamento.

