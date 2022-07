Islândia volta a atrair o talento lusitano

Foram 204 os portugueses que, em 2021, entraram na Islândia, segundo os dados da Statistics Iceland. Este organismo islandês contabilizou um total de 8,547 entradas de estrangeiros no país, tendo os portugueses representado 2.4% da imigração nesse ano.

Após dois anos de decréscimo sucessivos no número de entradas de portugueses na Islândia, em 2021 a queda é interrompida, com a entrada de 204 portugueses, o que correspondeu a um aumento de 27.5% face a 2020. Entre 2000 e 2020, o número de entradas de portugueses na Islândia foi mínimo em 2002 (sete entradas) e máximo em 2004 (520 entradas).

A emigração portuguesa para a Islândia iniciou-se abruptamente em 2004, representando nesse ano mais de um quinto das entradas de estrageiros no país.

Desde então, as variações no volume da imigração naquele país acompanharam as variações na economia islandesa: entradas mais elevadas nos anos do boom económico-financeiro do início do século, retração com a crise financeira de 2008 e recuperação em linha com a retoma económica iniciada em 2011.