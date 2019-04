Isaías Afonso já não é mandatário do CDS no círculo da Europa

Numa publicação na rede social Facebook, o militante do CDS-PP desde 1978, apresenta a sua “demissão de mandatário da lista do CDS ao Círculo da Europa, nas próximas eleições legislativas”.

Isaías Afonso queixa-se de não ter sido informado de uma deslocação de Nuno Melo a Paris e de “nem tão pouco sou contactado para comparecer nos locais previamente acordados”.

O histórico militante, anteriormente cabeça de lista do CDS às legislativas pela Europa, diz ter tomado conhecimento do evento “através das imagens do Facebook e do facto informei que se haviam esquecido de mim, sendo eu morador na região parisiense e sendo eu o mandatário da candidata Melissa”.

Recorde-se que Melissa da Silva (na foto abaixo), com 28 anos de idade, filha de emigrantes portugueses residentes em Paris, vai ser a cabeça de lista do CDS/PP às próximas eleições legislativas portuguesas, pelo círculo eleitoral da Europa.

Isaías Afonso afirma que “nestes termos, apresento a minha demissão de Mandatário da lista da candidata Melissa, convicto que será absolutamente fácil ao CDS encontrar um Mandatário condigno muito melhor até do que eu”.