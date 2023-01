Isabel Sebastião assume coordenação do Ensino Português em França

A designação de Isabel Cristina dos Santos Sebastião para exercer, em comissão de serviço, o cargo de Coordenadora da estrutura de Coordenação do ensino português no estrangeiro em França, foi publicada esta segunda-feira de manhã no Diário da República, um despacho conjunto do Secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, Paulo Cafôfo, e do Secretário de Estado da Educação, António de Oliveira Leite, e “considerando que a súmula curricular da nomeada é demonstrativa da competência técnica na área da educação, aptidão, experiência profissional e formação adequadas ao exercício do referido cargo”.

Isabel Sebastião já era Adjunta da Coordenação de ensino português em França e foi agora nomeada pelo período de três anos, para substituir Adelaide Cristóvão, que se aposentou. O despacho produz eleitos a partir de 1 de dezembro de 2022, data em que a Coordenação ficou sem Coordenadora.

Isabel Sebastião nasceu a 15 de abril de 1974, licenciou-se em Estudos Portugueses na Universidade do Algarve, e é mestre, pela mesma universidade, em Literatura Portuguesa – especialização Literatura Medieval.

