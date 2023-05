Isabel Rio Novo dá conferências no Luxemburgo sobre Agustina

No âmbito do centenário da romancista Agustina Bessa-Luís, o Centro Cultural Português e o Leitorado de Português do Instituto Camões na Universidade do Luxemburgo – no seio do Instituto de Línguas Românicas: Textos, Imagens, Culturas do departamento de Ciências Humanas, da Faculdade de Ciências Humanas, Ciências da Educação e Ciências Sociais – organizam duas conferências no grão-ducado.

A primeira conferência da escritora Isabel Rio Novo tem lugar no Centro Cultural Português – Camões na quinta-feira, 25 de maio, às 19 horas. Proferida em língua portuguesa, a conferência intitula-se “O nome de Agustina”.

No dia seguinte, na Universidade do Luxemburgo, em Belval, Isabel Rio Novo fala na Maison du savoir, sala 4060, sobre Agustina Bessa-Luís, em língua francesa, às 11:30.

A conferência será seguida de uma visita guiada à exposição “Agustina Bessa-Luís – Vida e Obra”, patente no 3º andar da Maison du Savoir.