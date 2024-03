Isabel Rato lança novo trabalho para assinalar os 50 anos do 25 de Abril

Isabel Rato, pianista, compositora, arranjadora e produtora portuguesa, lançou o seu novo disco “Vale das Flores”, no âmbito das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril.

A artista também divulgou o terceiro single do disco, uma reinterpretação do tema “Que Amor não me Engana” de José Afonso e que conta com a participação de convidados especiais, nomeadamente, Cuca Roseta na voz, Marta Pereira da Costa na guitarra portuguesa e o Quarteto Arabesco.

Este quarto disco da pianista em nome próprio, apoiado pela Sociedade Portuguesa de Autores (SPA) é inteiramente dedicado à música portuguesa.

Numa homenagem à Liberdade, a compositora traz para este novo disco autores da música portuguesa de todos os tempos e vitais na luta pela liberdade, como José Afonso e Sérgio Godinho. Trará também algumas das canções tradicionais portuguesas do nosso património universal das melodias intemporais.

Este disco conta com a participação de artistas convidadas do panorama da música portuguesa, nomeadamente a cantora Ana Bacalhau, a cantora Cuca Roseta e a guitarrista Marta Pereira da Costa (guitarra portuguesa).

O quinteto liderado por Isabel Rato, leva o público a viajar pelo Som do nosso País, conjugando a música portuguesa com o Jazz e a improvisação, reflectindo o carácter Universal das canções numa perspectiva singular e única.

Os seus dois discos anteriores “Histórias do Céu e da Terra”, de 2019, e “Luz”, de 2022 foram considerados como os melhores discos de Jazz portugueses dos seus anos pela revista de jazz.pt.