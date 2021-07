Isabel Carvalho inaugura exposição em Albi

Foi precisamente no ‘hôtel particulier’, que pertenceu a Henri-Pascal de Rochegude, atualmente sede do Centro de arte contemporânea ‘Le Lait’, que foi inaugurada na passada sexta-feira a exposição intitulada “Langages tissés”, da artista portuense Isabel Carvalho, num trabalho de pesquisa materializado em diversas formas artísticas e literárias dedicadas ao Almirante albigeois.

Numa altura em que a França se prepara para ser a capital da cultura portuguesa, a capital da região do Tarn é uma das montras das artes nacionais em terras gaulesas, com a parceria da Fundação Calouste Gulbenkian, do Domaine de Brin, da Communauté d’agglomération de l’Albigeois e vários parceiros institucionais na Occitanie, entre os quais a Mairie d’Albi.

Isabel Carvalho, que se deslocou propositadamente de Portugal, foi acolhida num ambiente caloroso, perante um numerosa assistência e uma alta temperatura, no pátio da instituição, sendo Georges-Henry Sere e Antoine Marchand, respetivamente Presidente e Diretor do Centre d’art Le Lait a abrirem o discurso de apresentação, seguidos de Stéphanie Guiraud-Chaumeil, Maire d’Albi e Christophe Ramond, Presidente do Conseil départemental du Tarn.

