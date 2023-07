Isa Soares: de Lisboa para a CNN em Londres

Isa Soares é correspondente internacional e uma das principais apresentadoras da representação da CNN em Londres. A portuguesa apresenta a emissão Isa Soares Tonight, que vai para o ar durante a semana às 19 horas de Londres.

Isa Soares é licenciada em estudos hispânicos e lusófonos pelo King’s College London e mestre em Relações Internacionais e Economia pela Universidade de Bristol.

Fluente em espanhol, francês e naturalmente português, Isa Soares nasceu e cresceu em Lisboa, passou uma temporada na Andaluzia e agora reside em Londres.

Como correspondente da CNN, a portuguesa cobriu a crise humanitária na Venezuela e na fronteira com a Colômbia e ganhou um prémio Emmy por sua investigação sobre a mineração de ouro do presidente Maduro na Venezuela. Em 2020, infiltrou-se em Caracas para revelar as péssimas condições dos hospitais públicos da Venezuela durante a pandemia de covid-19, pela qual foi indicada para os Emmys.

Em 2020 e 2021, Isa Soares chamou a atenção para a situação da tribo indígena Yanomami do Brasil com reportagens exclusivas da Amazónia.

A portuguesa foi um dos primeiros repórteres no local a cobrir as consequências do furacão Irma – fazendo reportagens desde Porto Rico e das Ilhas Virgens Americanas. Soares também trabalhou frequentemente da Europa, cobrindo as eleições gerais do Reino Unido e de França, a crise económica grega, o ataque terrorista em Nice, os desenvolvimentos do Brexit e a vitória de Portugal na Euro 2016 contra a França. Soares relatou também para a CNN o ataque terrorista em Barcelona e o referendo na Catalunha pela independência em 2017.

Como apresentadora de emissões, Isa Soares entrevistou figuras políticas e económicas importantes como o presidente brasileiro Luiz Inácio Lula da Silva, o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez, o secretário-geral da OTAN, Jens Stoltenberg, o ex-secretário de defesa dos EUA/ex-diretor da CIA Leon Panetta, o ex-secretário-geral da ONU Ban Ki-Moon, o ministro das Relações Exteriores do México, Jorge Castañeda, o presidente da Estónia, Toomas Hendrik Ilves, o ministro dos Negócios Estrangeiros da Grã-Bretanha, Philip Hammond, o vice-presidente da Comissão Europeia, Antonio Tajani e o presidente da Assembleia Nacional da Venezuela, Juan Guaidó.