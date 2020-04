Às vezes julgo que os professores primários pensam que todos trabalhamos em lojas e que portanto agora com o fecho das mesmas estamos em casa de papo para o ar.

Estou a dar em doida com a telescola, os trabalhos, os Zooms, o passar o dia a saltar de aula em aula, de reunião em reunião, os estereótipos de género (como é que na aula de português para o 3º ano as duas professoras se lembram de dizer que as crianças “também têm de ajudar a MÃE lá em casa”, PELO AMOR DA SANTA!), os portefólios, os PowerPoints e as mil tarefas giríssimas e inventivas que as crianças de 6 e 9 anos têm de fazer, evidentemente que em família porque assim “passamos tempo juntos”.)

Dura até ao fim de Junho.

Irra!