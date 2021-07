Irmãs Lookalike lançam single arrojado

“Pensamento” é o novo single das irmãs Lookalike, e desta vez as gémeas foram “longe demais”. O tema escrito em altura de isolamento total veio encontrar a energia e o movimento que tanto faltou.

Escrito em casa por três amigos, é um tema de explosão de todos os sentimentos que os prendiam nessa altura.

Este vídeo foi gravado no Hotel Palace da Curia, lugar que as fez regressar aos anos 90 com uma coreografia cheia de movimento e que lhes permitiu libertar tudo o que tinham por dizer.