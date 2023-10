Irmãos portugueses brilham em filme albanês candidato aos Óscares

Rafael e Edgar Morais são os protagonistas do filme “Një filxhan kafe dhe këpucë të reja veshur”, uma coprodução entre Albânia, Portugal, Grécia e Kosovo, e cujo título quer dizer “Com um café e sapatos novos”.

O filme de Gentian Koçi conta a história de Agim e Gezim que são irmãos gêmeos idênticos de trinta e poucos anos e que são surdos-mudos desde o nascimento. Eles trabalham e moram juntos, compartilhando um apartamento luminoso e espaçoso em Tirana, na alegre e alegre companhia da namorada de Gezim, Ana.

O seu mundo autónomo desmorona-se quando têm de enfrentar um diagnóstico devastador: ambos sofrem de uma doença genética rara que terá consequências irreversíveis…

Transmitindo poderosamente a situação dos personagens principais através de uma cinematografia notável, uso de som e performances centrais magistrais e arrepiantes dos irmãos atores Rafael e Edgar Morais, este é um drama existencial claustrofóbico e absolutamente absorvente, inspirado numa história verdadeira.

Curiosamente, a mãe dos dois atores vive e trabalha no Luxemburgo.

Esta coprodução europeia é o candidato albanês aos Óscares 2024.

O filme passa no Luxemburgo dia 19 de outubro no âmbito do festival Cineast e do Cineclube Português.