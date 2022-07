IRMA vai estar no festival de jazz de Montreux

IRMA confirmada num dos mais prestigiados festivais do mundo, o Montreux Jazz Festival, com concerto marcado para o dia 11 de julho.

A artista portuguesa estará o lado de nomes como John Legend, Diana Ross, Michael Kiwanuka, Years & Years e A-HA, IRMA junta-se à programação da 56ª edição do icónico festival.

A primeira edição foi realizada no Montreux Casino, contando quase exclusivamente com músicos de jazz, com artistas como Elis Regina, Keith Jarrett, Bill Evans, Nina Simone, Jan Garbarek e Ella Fitzgerald. Desde então transformou-se numa referência mundial, diversificando o seu leque musical e, ainda que o jazz se mantenha uma parte fulcral, alargou-se a outros estilos e culturas. A versão actual do festival dura cerca de duas semanas e atrai em média mais de 200.000 pessoas em cada edição.

De momento, IRMA está a preparar-se para revelar ao público o seu novo projecto “Filha da Tuga”, um EP que sucede a “Primavera”, o disco de estreia da artista, e tem data de lançamento marcada para 24 de Junho. Deste EP fazem parte Próxima Vez e Fica Comigo, os primeiros avanços do projeto que já se encontram disponíveis em todas as plataformas digitais.