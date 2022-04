Irmã emigrante pede guarda de criança internada por inalação de drogas

Devido à detenção dos pais pelo consumo de drogas ilícitas, na passada quinta-feira, no bairro da Pasteleira, a filha mais velha do casal pede a guarda da irmã com apenas dois anos de idade.

A guarda da menina, portadora de trissomia 21, pertenceu à irmã, de 24 anos e residente em França no ano de 2020, devido à detenção do casal pelo consumo de drogas. No entanto, voltou a ser entregue aos pais, uma vez que estes alegaram já estarem recuperados da adição.

A detenção anteriormente referida, fez com que a menor ficasse sinalizada pelas autoridades competentes, uma vez que os exames médicos haviam revelado vestígios de drogas, que teriam sido inaladas pela menor enquanto os pais consumiam, de acordo com o Correio da Manhã.

Após a detenção dos progenitores, a filha de dois anos foi hospitalizada no São João, no Porto. As análises realizadas à menor acusaram a presença de heroína e cocaína no organismo.

Esta última detenção resultou na retirada da menor aos seus progenitores.