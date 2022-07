IRMA é filha da tuga

IRMA revela na quinta-feira o seu novo EP, uma auto-expressão das suas origens e do seu ser, “Filha da Tuga”. O lançamento deste novo projecto musical de IRMA é acompanhado pelo single homónimo, “Filha da Tuga”.

Nas palavras de IRMA: «O “Filha da Tuga” é um grito. Um grito de passagem para a outra margem. Para a margem da realidade, para a margem onde há lugar para falar de quem eu sou, de onde venho e para onde quero ir. Vem para contar mais histórias para além das histórias de amor. Fala sobre a relação comigo também, se calhar a mais importante até hoje. Sobre como é ser mulher, sobre a mistura da Nova Lisboa, sobre a falta de representatividade. Vem falar sobre a minha cultura que não se divide, que se multiplica e principalmente vem cantar o orgulho que tenho em ser “Filha da Tuga”.».

“Filha da Tuga” é o natural sucessor de “Primavera”, o álbum de estreia da artista que nos deu a conhecer temas como Da Mesma Pele e Monami. Os primeiros avanços deste novo EP já foram sendo revelados na forma dos singles Próxima Vez e Fica Comigo, consolidando o estatuto de IRMA como uma artista completa que, apesar de se ter primeiro afirmado junto do grande público enquanto actriz, tem no canto e na composição a mais antiga expressão do seu talento, que revelou ainda criança, e que agora abraça em paralelo à representação.

IRMA apresenta-se no Montreux Jazz Festival, um dos mais prestigiados festivais do mundo, com concerto marcado para o dia 11 de Julho, ao lado de nomes como John Legend, Diana Ross, Michael Kiwanuka, Years & Years e A-HA.