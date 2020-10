IRMA com a primavera no coração

O lançamento de “Primavera”, o álbum de estreia de IRMA, coincide não por acaso com o aniversário da artista, marcando de forma simbólica o nascimento de uma promissora cantora, letrista e compositora da nova geração.

IRMA é uma artista completa que, apesar de se ter primeiro afirmado junto do grande público enquanto actriz, tem no canto e na composição a mais antiga expressão do seu talento, que revelou ainda criança e que agora abraça em paralelo à representação.

Autora das músicas e letras dos 9 temas que compõem o álbum IRMA partilha os arranjos e produção com Pity.

IRMA nasceu em Lisboa mas a sua identidade reflete forte influência da cultura angolana, ou não fosse Angola o país de origem dos avós com quem cresceu.

Aos 12 anos herdou uma guitarra da mãe, que não mais parou de explorar ao mesmo tempo que se aventurava na escrita de canções, primeiro dentro do seu quarto e a pouco e pouco com a porta aberta para o mundo.

Licenciada em Artes Performativas, porque sempre acreditou que música, teatro e dança se complementam. Soma vários papéis enquanto atriz de ficção transmitida nos vários canais nacionais e já fez parte do elenco de vários musicais: “Entre o céu e a terra”, ” A bela e o mostro”, “Terra dos sonhos”, “Eusébio, um hino do futebol” e “ZOO”.