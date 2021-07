Irlanda dá luz verde ao certificado digital europeu

A Irlanda começa esta semana a aceitar o certificado digital covid-19 da União Europeia (UE) para viagens internacionais e elimina também a quarentena para quem vem de alguns outros países apresentando teste negativo ou que tenha vacinação completa.

O Governo de Dublin havia proibido deslocações “não essenciais” desde a imposição de um novo confinamento em 06 de janeiro, com multas de até dois mil euros para infratores, uma medida que provocou um colapso no tráfego nos principais portos e aeroportos do país.

A partir desta segunda-feira, os cidadãos dos países da EU, bem como da Islândia, Liechtenstein, Noruega e Suíça, que estejam recuperados ou apresentem um teste PCR negativo também não precisam realizar uma quarentena de 14 dias.

Da mesma forma, os passageiros procedentes de destinos como Reino Unido e Estados Unidos evitarão a quarentena se estiverem totalmente imunizados com a vacina contra a covid-19 ou se tiverem contraído e superado a doença.