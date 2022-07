Investimentos em tempos de recessão

Os últimos anos não foram fáceis para a economia portuguesa e mundial. Por isso, é sempre uma boa altura para poupar e investir dinheiro para garantir uma maior segurança financeira. Ter um suporte extra é sempre importante para os momentos de necessidade ou mesmo imprevistos.

Os especialistas apontam que a economia de Portugal não está a enfrentar uma forte recessão como os outros países europeus. Pelo menos é o que diz o ex-ministro das Finanças Vítor Constâncio. Já alguns especialistas acreditam que o aumento de juros para combater a inflação levará o país a uma recessão.

Por isso, encontrar a melhor app de investimento 2022 pode ser a solução para investidores iniciantes que ainda não entendam muito bem do assunto. Muitas delas auxiliam as pessoas que desejam investir, incluindo na escolha dos melhores tipos de investimentos.

Também é possível conhecer o seu perfil de investidor e fazer uma carteira variada de investimentos de acordo com o mesmo. Investir vai muito além dos benefícios que se pode obter com as aplicações, é também importante que as aplicações façam sentido para quem investe.

Que tipos de investimentos existem e como escolher os melhores

São muitos os tipos de investimentos, alguns implicam um menor risco, enquanto que outros são mais arriscados. No caso das aplicações num país que está em recessão, há toda uma especulação financeira, já que muitos investidores se sentem inseguros em investir o seu dinheiro.

Mas ao contrário do que muita gente pensa, não é necessário investir grandes montantes de dinheiro. Investir não é algo de outro mundo e mesmo com valores que cabem no bolso é possível fazer investimentos.

Além disso, algumas dicas são fundamentais e valem ouro. A principal é: nunca invista dinheiro que fará falta para o pagamento de contas, principalmente em ativos de longo prazo. Não faz sentido investir e deixar de pagar contas essenciais para o momento presente.

Veja abaixo algumas possibilidades de investimentos. Mas não deixe de pesquisar mais detalhes nas aplicações de investimentos e peça apoio, se necessário.

Depósitos a prazo

É um tipo de investimento interessante para quem preza por uma aplicação segura e não se importa com juros altos sobre os ganhos. Ou seja, os rendimentos são baixos e normalmente feitos em instituições financeiras.

Certificados de Tesouro Poupança

O investidor aplica um valor mínimo, já determinado, como se estivesse a oferecer um empréstimo ao Estado. Mas a aplicação dura sete anos, tendo de ficar pelo menos um ano investido. É o tipo de investimento que não pode ser feito com dinheiro que pode de ter de ser usado com urgência.

É um investimento seguro, mas com rendimentos relativamente baixos.

Certificados de Aforro

Aqui está outro tipo de investimento feito no Estado. Neste, é como se o investidor estivesse a pagar por dívidas públicas e depois de um determinado período, recebesse os juros sobre o dinheiro investido.

Capitalizações

Assim como os tipos anteriores, é um tipo de investimento seguro e de longo prazo. Os lucros obtidos dependem de quando o investidor decide levantar o investimento, já que os juros se alteram com o passar do tempo.

Ações

Este é o tipo de investimento ideal para quem deseja investir em companhias e ter chances de ter uma boa lucratividade. Mas de mão dada com os juros altos que o investimento pode gerar está o alto risco deste tipo de investimento.

Procure quem entende do assunto antes de investir

Como é possível perceber, não faltam tipos de investimentos com caraterísticas únicas e boas para determinadas situações ou investidores. Idealmente, é interessante que o investidor tenha uma carteira diversificada de aplicações. Dessa forma o investidor terá todos os tipos de investimentos em termos de riscos, duração (curto ou longo prazo), maiores ou menores rendimentos.

Mas quem não entende do assunto pode procurar profissionais que podem dar apoio no investimento. Para a praticidade de muitos investidores, não faltam aplicações que ajudem no processo.

No entanto, para não cair em mãos erradas ou fazer investimentos que não sejam bons para si, procure boas aplicações de investimento. Não deixe de pesquisar as melhores plataformas para investir. Leia avaliações sobre a reputação, os produtos e serviços que elas oferecem e o tipo de ajuda que pode ter.