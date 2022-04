Investimento multimilionário para a amêndoa em Portugal

O Grupo Veracruz, que cultiva quatro variedades de amêndoa nos seus 1.300 hectares de pomares em Portugal, vai abrir no próximo ano uma fábrica de descasque e secagem de última geração em Idanha-a-Nova, no na Beira Baixa.

A fábrica de 15,3 milhões de euros, reconhecida como Projeto de Potencial Interesse Nacional, vai trazer 30 novos postos de trabalho para a área e defender a produção alimentar sustentável e investigável.

O braço tecnológico do grupo Veratech estará fortemente envolvido nas operações da nova fábrica. Garantem que todas as ferramentas agrícolas, incluindo o sistema de investigação blockchain, inteligência artificial e aprendizagem do uso de máquinas, sejam implementadas todos os dias para monitorizar a rota das amêndoas de campo para bifurcar. Os princípios da economia circular serão também aplicados para reduzir o desperdício, com qualquer subproduto bruto reutilizado para fertilizar culturas agrícolas ou transformado em ração animal, como noticia o Fresh Plaza.

A premiada abordagem tecnológica da Veracruz Almonds para o cultivo de amêndoas também garante que o processo de cultivo seja o mais sustentável possível. Ao usar sistemas agrotecnológicos líderes do setor, a Veracruz Almonds pode reduzir o impacto de variáveis ​​incontroláveis, como escassez de água, pragas e doenças.

Com um dos sistemas de irrigação de água mais avançados do Mediterrâneo e a revolucionária tecnologia Aqua4d, a Veracruz Almonds pode garantir a distribuição de água da mais alta precisão, reduzindo o uso de água nos pomares em 20% e obtendo zero desperdício de água.

Cada uma das amendoeiras das empresas está rodeada por bordas multifuncionais, que apresentam espécies vegetais que servem de abrigo e alimento para polinizadores benéficos, com o objetivo de aumentar a biodiversidade da terra.

David Carvalho, CEO da empresa, referiu que “é um momento muito emocionante para a Veracruz Almonds, pois embarcamos em grandes planos de crescimento e expansão. A nova fábrica de última geração em Idanha-a-Nova é um avanço significativo na agricultura inteligente e investigável, e a nossa tecnologia, líder do setor, está no centro”.

