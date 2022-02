Investimento de 100 milhões no Hidrogénio Verde

Consórcio junta empresas do cimento e vidro com o intuito de descarbonizar a indústria portuguesa. Primeiro eletrolisador servirá a região do Oeste. Coimbra virá a seguir.

A cidade que ficou mundialmente conhecida pelas ondas gigantes é agora anfitriã de um projeto inovador de descarbonização da indústria portuguesa, que quer ser uma referência internacional. Chama-se Nazaré Green Hydrogen Valley (NGHV) e reúne oito entidades que representam 10% das emissões de CO2, de acordo o jornal ECO.

A empresa ReGa Energy, biogás e hidrogénio verde, lidera o consórcio onde estão grandes marcas portuguesas dos setores do vidro — BA Glass, Crisal e Vidrala – e dos cimentos – Cimpor e Secil. E ainda a Águas do Centro Litoral e a Galp Gás Natural Distribuição.

O investimento inicial previsto supera os 100 milhões de euros e prevê a criação de 140 novos postos de trabalho. A construção da infraestrutura, que inclui uma unidade para a produção hidrogénica e uma central solar que será fonte de energia, deverá arrancar até 2023, com o início da operação previsto para dois anos depois, em 2025.

Além de energia limpa, o grupo vai recorrer a práticas da economia circular como o aproveitamento de águas residuais. Numa fase inicial, pretende instalar uma potência de 40MW, com o objetivo de chegar à meta de 600MW.

Para já, o NGHV vai levar o gás renovável a grandes consumidores de energia ativas nas zonas da Marinha Grande, Leiria e Coimbra, tendo a ambição de chegar a outros pontos do país.

“Portugal pode tornar-se uma das potências europeias da indústria de baixo carbono graças aos seus abundantes recursos renováveis, exportando produtos premium e atraindo novas indústrias de baixo carbono”, afirma Thomas Carrier, CEO da ReGa Energy. “Vemos o projeto Nazaré Green Hydrogen Valley como o primeiro passo no caminho de descarbonização para a indústria de Portugal e estamos ansiosos por alargar o modelo a várias regiões industriais do país”, salienta.

Na sua visão, a reciclagem, a eficiência energética e a eletrificação “não são suficientes para que algumas indústrias pesadas alcancem a neutralidade de carbono”. Em casos como os do cimento e do vidro, que necessitam de altas temperaturas para a produção, o hidrogénio verde é fundamental.

Os CEO da Secil, Otmar Hübscher, e da Cimpor, Luís Fernandes, reforçaram a importância do NGHV como fator de competitividade, contribuindo para o cumprimento dos objetivos estabelecidos para o Roteiro para a Neutralidade Carbónica 2050 da indústria cimenteira.

“Para acrescentar ainda mais valor à sociedade e contribuir para uma economia mais circular, o vidro deve ser neutro em carbono”, afirmam os responsáveis da BA Glass, Vidrala e Crisal. “Como a indústria do vidro não pode, em termos energéticos, eletrificar a totalidade da sua operação, o consórcio NGHV surge como uma solução complementar e atrativa, através do fornecimento de hidrogénio verde”, defendem

O consórcio representa mais de um milhão de toneladas de emissões de CO2 por ano, cerca de 10% do total de emissões de CO2 do setor da indústria e 2,5% do total das emissões de CO2 de Portugal.

Além das entidades já referidas, o consórcio inclui ainda centros tecnológicos de investigação e desenvolvimento: C5Lab (Sustainable Construction Materials Association), CTCV (Centro Tecnológico da Cerâmica e do Vidro) e a Associação Portuguesa do Hidrogénio (AP2H2). A Fusion Fuel, uma empresa portuguesa que desenvolve tecnologia para a produção de hidrogénio verde, e a Madoqua Ventures, uma empresa luso-holandesa que desenvolve projetos transição energética, também são parceiras do projeto.

O plano de negócio assenta na descarbonização, mas também na pouca variação do custo da energia, optando por contratos de aquisição a longo prazo. “A previsibilidade da estrutura de custos com energia nas grandes empresas permitirá ainda dotar o próprio país de uma maior resiliência, estabilidade social e perspetiva de emprego a longo prazo”, salienta o consórcio.

O gás renovável que não for consumido pelos clientes do consórcio será injetado na rede de gás natural nacional e, através de acordos de compra indireta, permitirá a outras empresas industriais compensar as suas emissões resultantes do consumo de energia de fonte fóssil.

