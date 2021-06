Investigadores portugueses no Reino Unido debatem a UE e o Brexit

O Luso Live 2021, evento organizado pela PARSUK, tem lugar no próximo dia 12 de junho a partir das 14 horas, subordinado ao tema “Os portugueses no horizonte da Europa”.

“Iremos refletir acerca da Presidência Portuguesa do Conselho da União Europeia, incluindo os sucessos e os pontos a melhorar; e explorar oportunidades de financiamento a nível Europeu, especificamente agora com a nova relação com o Reino Unido após o Brexit”, explica a PARSUK.

A PARSUK – Associação Portuguesa de Investigadores e Estudantes Portugueses no Reino Unido – tem como objetivo representar e defender os interesses investigadores e estudantes portugueses no naquele país.

Mais informações e registo: https://www.parsuk.pt/luso2021

Veja aqui o programa completo: