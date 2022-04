Investigadores portuenses descobrem diagnóstico precoce para cancro renal

Investigadores do Instituto de Ciências Biomédicas Abel Salazar (ICBAS) da Universidade do Porto e médicos do Instituto Português de Oncologia (IPO) do Porto descobriram um método “inovador” que pode permitir o diagnóstico precoce do cancro renal.

Em comunicado, o ICBAS esclarece que os especialistas identificaram biomarcadores em plasma que podem permitir o “diagnóstico precoce” de carcinoma de células renais, “a forma mais comum do cancro do rim”.

O cancro renal é um dos 20 cancros mais comuns e letais, especialmente entre os homens.

Entre os pacientes que sofrem de cancro renal, 20 a 30% apresentam metástases no momento do diagnóstico, observa o instituto, acrescentando que a descoberta, publicada na revista científica ‘Cancers [BC1]’ aumenta a probabilidade de os doentes receberem tratamento “atempadamente”.

Na investigação, os especialistas recorreram à tecnologia ‘digital droplet PCR’ (ddPCR) para quantificar o material genético, uma vez que esta é “mais sensível, robusta, rápida e económica do que as técnicas convencionais”.

Com a tecnologia, os investigadores conseguiram identificar no plasma microRNAs, isto é, pequenas moléculas de RNA que, apesar de não levarem à produção de proteínas, estão envolvidas em vários processos fisiológicos.

“Este estudo analisou, pela primeira vez, a presença de microRNAs em amostras de plasma de doentes de cancro renal por ddPCR, uma combinação muito bem-sucedida e que mostrou resultados altamente promissores”, afirma o instituto da Universidade do Porto.

A investigação, desenvolvida durante dois anos, recorreu a 124 amostras de doentes com carcinoma de células renais e permitiu a identificação de “tumores em estadio localizado com uma sensibilidade de quase 90%”, reduzindo os falsos negativos e permitindo avançar com tratamento curativo (cirurgia).

“Foi possível também identificar os doentes com subtipo de carcinoma renal mais comum e um dos mais agressivos, o carcinoma de células claras, nos quais uma deteção precoce é de grande importância”, observa o ICBAS.

Citado no comunicado, o primeiro autor do trabalho, José Pedro Sequeira (na foto acima), afirma que os resultados obtidos com a investigação “têm um grande potencial para serem aplicados na clínica”.

“Agora será necessário completar o estudo com mais amostras, com a sua realização em vários centros hospitalares e com populações diferentes para, posteriormente, se poder avançar com a utilização desta técnica para deteção precoce da doença”, acrescenta o investigador, mestre em oncologia pelo ICBAS.

Também a diretora do Centro de Investigação do IPO-Porto, Cármen Jerónimo, salienta que o estudo “poderá permitir a deteção de tumores renais numa fase muito inicial de desenvolvimento, aumentando a probabilidade de cura dos doentes e a sua esperança e qualidade de vida”.

#portugalpositivo