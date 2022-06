Investigadores do Técnico – ULisboa vencem prémio espacial europeu

Uma equipa de investigadores d Instituto Superior Técnico venceu a final do Prémio myEUspace da Agência da União Europeia para o Programa Espacial. O prémio tem o valor de 25 mil euros.

O projeto consiste numa aplicação que obtém informações do solo nas explorações agrícolas a partir do telemóvel. A VirtuaCrop, “app” criada pelos investigadores, trabalha automaticamente uma imagem a partir de dados de satélite. Os resultados aos testes de solo são revelados no telemóvel do agricultor.

A aplicação portuguesa competiu com outros três projetos finalistas. A ideia é de Ricardo Teixeira e Tiago Morais, que já haviam sido distinguidos na primeira fase do concurso. Ambos fazem parte do Laboratório de Robótica e Sistemas de Engenharia (LARSyS).

O projeto já está disponível para Android, querendo os vencedores que, no futuro, o projeto seja comercializado, como refere a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal (AICEP).

