Investigadores de 9 países debatem judaísmo em Penamacor

A vila de Penamacor acolhe, entre as próximas segunda e quarta-feira, o II Congresso Internacional de Judaísmo e Interculturalidade, em que participam mais de 50 investigadores de nove países.

Depois da primeira edição no ano passado, em Fortaleza, Brasil, o Congresso realiza-se na vila raiana do distrito de Castelo Branco e pretende discutir linhas de investigação no âmbito da cultura e identidades judaicas no mundo, sob as perspetivas histórica, arqueológica, antropológica, museológica ou sociológica.

O momento vai ser aproveitado para o município apresentar o catálogo digital da Casa da Memória da Medicina Sefardita Ribeiro Sanches, espaço inaugurado em 2021 e dedicado ao médico, filósofo e cientista de origem judaica nascido no concelho e “embaixador de Penamacor, sobretudo em França e na Rússia, onde chegou a ser o médico da imperatriz”, disse o presidente da autarquia, António Beites, em declarações à agência Lusa.

O presidente da Câmara de Penamacor sublinhou a existência de muitas marcas, “muito visíveis”, da presença judaica no concelho, nomeadamente em Bemposta e na malha histórica de Penamacor, um património que considera ter potencial para ser explorado e aumentar o interesse do ponto de vista turístico, no âmbito da Rede de Judiarias.

“Os territórios têm de tentar explorar o melhor que têm e as potencialidades de cada um e, obviamente que esta vertente judaica, e a pessoa de Ribeiro Sanches, na altura um grande ícone da história por esta Europa fora, tem o seu valor e temos aqui a obrigação de explorar essa mais-valia e transformá-la na capacitação de atratividade turística”, sublinhou António Beites, à Lusa.

O autarca salientou que, nos vários painéis, ao longo dos três dias, a obra, vida e o legado de Ribeiro Sanches vão ser invocados e “há uma matéria enormíssima sobre a qual pode haver muito boa discussão e muito proveitosa discussão” sobre judaísmo e interculturalidades.

Dedicado ao tema Cultura e identidades, as 55 comunicações previstas abordam várias dimensões e o Congresso pretende proporcionar “uma imersão cultural” e contempla iniciativas que visam fomentar e apoiar a investigação centrada no território de Penamacor, como região de fronteira, bem como a investigação histórica e antropológica acerca das origens da população local.

“Trata-se de uma iniciativa com claro objetivo de partilhar investigações e assinalar novas reflexões sobre cultura e Identidade, nas perspetivas do judaísmo e interculturalidade”, realçou a organização.

O Congresso é promovido pela Câmara de Penamacor, a Universidade de Salamanca, de Espanha, e o Instituto Histórico Geográfico de Santa Catarina, do Brasil.

As sessões decorrem no Salão Nobre dos Paços do Concelho e no auditório da Santa Casa da Misericórdia de Penamacor.

Além das comunicações, está previsto um concerto de música sefardita, com a presença de Paco Diez, apresentações de livros e sessões de cinema documental.

O programa completo pode ser consultado na página na Internet do município.