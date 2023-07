Investigador do Porto conquista bolsa europeia de dois milhões de euros

O investigador do Centro Interdisciplinar de Investigação Marinha e Ambiental da Universidade do Porto (CIIMAR-UP) e docente da Faculdade de Ciências da U.Porto (FCUP), Pedro Leão acaba de conquistar uma das prestigiadas bolsas ERC ‘Consolidator Grant’, no valor de dois milhões de euros cada, atribuída pelo Conselho Europeu de Investigação (ERC).

Depois de ter ganho, em 2017, uma Starting Grant da ERC, o cientista arrecada agora uma bolsa Consolidator na sua segunda candidatura consecutiva. O valor será aplicado no projeto GreasedLightning, que visa descobrir biocatalisadores com potencial industrial, oriundos de cianobactérias. O seu potencial de inovação reside nas capacidades enzimáticas únicas das cianobactérias, na equipa de investigação e na experiência do investigador que lidera a investigação.

Alguns destes produtos podem ser obtidos através de processos enzimáticos naturais que se prevê substituírem progressivamente os tradicionais catalisadores químicos utilizados atualmente. Esta investigação trará novos biocatalisadores e novas transformações bioquímicas que podem ser integradas nos processos industriais, criando formas sustentáveis de se produzirem os compostos químicos que utilizamos no dia-a-dia.

“As enzimas têm muitas vantagens como não precisarem de altas temperaturas, altas pressões ou solventes tóxicos para levarem a cabo uma reação de interesse. Por outro lado, evoluíram na natureza para atuarem apenas numa reação em particular e não são generalizáveis a vários processos”, começa por explicar Pedro Leão.

“Pretendemos equipar os biotecnólogos do futuro com uma caixa de ferramentas de diferentes enzimas que permitirão transformar moléculas simples em produtos complexos, necessários à atividade humana”, elucida o investigador do CIIMAR.

O projeto, a desenvolver nos próximos cinco anos, terá uma tarefa dedicada a encontrar enzimas muito específicas, ou seja, “que consigam atuar num átomo concreto e não no átomo que está ao lado, mesmo que estes sejam praticamente indistinguíveis!”, detalha o investigador.

“Numa segunda tarefa, vamos procurar as enzimas que criam na natureza pequenas partes de moléculas que os químicos costumam utilizar nas suas sínteses tradicionais”, o que permitirá fazer uma equivalência às moléculas utilizadas atualmente pela indústria.

Para além disso, a investigação contemplará ainda uma grande campanha de amostragem em território nacional para gerar dados de metagenómica. Por outras palavras, uma análise genómica da comunidade das cianobactérias que vivem num determinado ambiente e de onde serão recolhidas as amostras ambientais.

Estes dados permitirão criar uma base que servirá de suporte à descoberta de novas enzimas oriundas de cianobactérias que estarão na origem das descobertas do projeto GreasedLightning e de projetos de investigação futuros.

Pedro Leão destaca igualmente o reconhecimento internacional da segunda ERC da sua carreira como investigador e líder de uma equipa em pleno crescimento. “Esta segunda ERC Grant acaba por significar que os meus pares científicos consideram que o caminho que a minha equipa tem vindo a trilhar é relevante e que o caminho que projetamos para os próximos anos é promissor. Isso traz-me a tranquilidade necessária para desenvolver as linhas de investigação da minha equipa e continuar a treinar jovens cientistas”, conclui.

Pedro Leão licenciou-se em Bioquímica pela Universidade do Porto em 2005 e obteve os graus de Mestre (2006) e Doutor (2010) pela mesma Universidade. Foi pós-doc no CIIMAR de 2010-2014, com estadias de investigação no Scripps Institution of Oceanography e na Universidade de Harvard.

Tornou-se Investigador FCT no CIIMAR em 2015. A sua linha de investigação centra-se na química, biossíntese e ecologia de produtos naturais de cianobactérias.

Pedro Leão é, desde 2021, o titular da ERA Chair do CIIMAR, papel no qual tem a missão de liderar o desenvolvimento e implementação do BlueBio4Future o ambicioso projeto que vai aplicar um financiamento europeu de 2,5 milhões de euros em novas linhas de investigação na área da Biotecnologia Marinha e a sua interface com a Bioengenharia.