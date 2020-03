Investigação portuguesa atrai investidores

As unidades de investigação nacionais captaram mais 34 milhões de euros de financiamento europeu, uma taxa de sucesso de 32%, superior à média da União Europeia(UE),que se fixou nos 18%.

Segundo o Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, foram apresentados 22 projetos nos concursos ‘Twinning’ e ‘ERA Chairs’ no âmbito do programa ‘Spreading Excellence and Widening Participation (Widening)’ incluído no Programa-Quadro de apoio à investigação e à inovação da UE, o Horizonte 2020.

De acordo com o Ministério, uma “parte significativa” dos projetos aprovados são da área da saúde, nomeadamente na investigação em novas terapias antivíricas e imunologia, doenças do cérebro e neurológicas e na saúde do envelhecimento.

No caso específico da engenharia, os projetos aprovados respeitam à segurança alimentar, biotecnologia alimentar, sistemas sustentáveis de energia, materiais sustentáveis e digital.

O Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior adianta que existem ainda projetos financiados nas áreas da biotecnologia marinha, ambiente e inovação social.

Por regiões, o Norte foi a parcela do país a obter mais financiamento, com 13,5 milhões de euros, enquanto Lisboa e Vale do Tejo foi a região que conseguiu mais projetos aprovados (nove).

No Alentejo, o projeto “Waste to Hydrogen”, do Instituto Politécnico de Portalegre, recebeu um financiamento de quase 900 mil euros, refere o comunicado.

#portugalpositivo