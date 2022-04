Investidores estrangeiros de olhos postos em Alqueva

Durante três dias, Alqueva vai ser palco de uma visita de prospetores internacionais, numa iniciativa que junta a EDIA (Empresa de Desenvolvimento e Infra-estruturas do Alqueva) e o Núcleo Empresarial da Região de Beja.

Os empresários de quatro países vão juntar-se em Beja, a partir de terça-feira, dia 19, e até quinta-feira, dia 21, para conhecerem o Empreendimento de Fins Múltiplos de Alqueva e as oportunidades de negócio criadas por este projeto nas áreas da agroindústria bem como o seu potencial exportador.

Estes potenciais investidores são oriundos de Espanha, Inglaterra, Países Baixos e Luxemburgo com interesses nas áreas da indústria Agroalimentar (agricultura e agroindústria), importação de produtos agrícolas e ainda na formação de parcerias de produção com agricultores locais.

Deslocam-se a Portugal a convite da EDIA e do NERBE/AEBAL no âmbito de um projeto de promoção e internacionalização do Projeto de Alqueva denominado “Alqueva, uma nova terra de oportunidades”, objeto de candidatura ao Sistema de Apoio a Ações Coletivas e financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional / Alentejo 2020.

Estes potenciais investidores tiveram um primeiro contacto com o Projeto de Alqueva nos certames internacionais e nacionais em que o projeto de Alqueva tem vindo a participar ao abrigo do mesmo programa, culminando com esta visita à área servida pelo projeto de Alqueva.

Pretende-se assim dar a conhecer, in loco, a nova realidade criada pelo projeto de Alqueva bem como mostrar as oportunidades de negócio que aqui podem ser geradas, nas vertentes agrícola e agroindustrial, e ainda na capacidade exportadora da região.

Desta iniciativa fazem parte, para além da apresentação do projeto de Alqueva na sede da EDIA, em Beja, visitas a infraestruturas, e unidades agroindustriais.

Esta missão termina com uma visita à Ovibeja, onde decorrerá o almoço final.

